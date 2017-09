Afghanske sikkerheitsstyrkar drepne i Taliban-angrep

Det opplyser ein talsmann for politiet i provinsen. Ytterlegare fire personar vart såra i sjølvmordsangrepet mot eigedommen til guvernøren i Maruf-distriktet.

Talsmann Zia Durani seier angrepet fann stad onsdag kveld, og at regjeringsstyrkane i etterkant dreiv Taliban ut av distriktet. Ei anna kjelde i politiet opererer med eit noko høgare dødstal og seier 14 medlemmer av sikkerheitsstyrkane vart drepne.

Ein talsmann for Taliban hevdar på si side at dei tok kontroll over Maruf i nokre timar, før dei forlét området. Då hadde dei ifølgje talsmannen tatt med seg våpen og andre gjenstandar.

(©NPK)