Trump doblar militærinnsatsen på Puerto Rico etter orkanen Maria

Pentagon aukar talet på militære hjelpestyrkar til orkanherja Puerto Rico kraftig, truleg frå 2500 til det dobbelte om få dagar. I tillegg vil regjeringa betale 100 prosent av oppryddingskostnader og nødhjelp, både i Puerto Rico og på Jomfruøyane.

Innsatsen kjem etter at president Donald Trump i fleire dagar har fått kritikk for å ha gjort lite for orkanoffera, og for å ha sendt ut ei twittermelding der han antydar at det er gjeldstyngde Puerto Ricos eigen feil at situasjonen er vanskeleg.

Militærstyrken vil inkludere medisinske forsyningar, kommunikasjonsutstyr og ei eining som skal brukast til å kommunisere med bebuarane på øya via høgtalarar, lastebilar, brosjyrar og tekstmeldingar.

Sjukehusskipet USNS Comfort er venta å forlate Baltimore laurdag og vil bruke tre til fem dagar på å nå øya.

Dei over tre millionane som bur i Puerto Rico, har etter orkanen mangla både mat, drikkevatn, straum og kommunikasjon.

Trump kunngjorde etter kritikken at han vil besøkje den orkanherja øya førstkommande tysdag.

(©NPK)