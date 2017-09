Thailands avsette statsminister dømt til fem års fengsel

Den avsette statsministeren skulle ha stått for retten i slutten av august, men ho møtte ikkje og har forlate landet.

Thailand har hatt militærstyre sidan eit kupp i mai 2014, og korrupsjon vart brukt som ei av årsakene til å styrte den sitjande regjeringa.

Thailands høgsterett måtte utsette saka då Shinawatra ikkje møtte, men bestemte seg for å gjennomføre den utan hovudpersonen til stades. Onsdag vart ho funnen skuldig og dømt in absentia til fem års fengsel for aktløyse i samband med vanstyre av eit program for subsidiering av ris. Programmet har påført landet eit tap på 8 milliardar dollar, rundt 63 milliardar kroner etter dagens kurs, ifølgje dommen.

Yingluck Shinawatra vart valt til statsminister i 2011, og innføring av eit program for statleg oppkjøp av ris var blant sakene ho fremma under valkampen.

Partikollegaer opplyste i slutten av august at ho flykta til Dubai der broren Thaksin Shinawatra bur, også han tidlegare statsminister. Han drog dit i sjølvpålagt eksil for å unngå soning av ein korrupsjonsdom frå 2008.

Det er ukjent kvar Yingluck Shinawatra no oppheld seg. Leiaren av militærjuntaen, Prayuth Chan-OCHA, sa til journalistar før dommen onsdag at han veit kvar ho er, men ville ikkje seie noko meir.

25. august vart tidlegare handelsminister Boonsong Teriyapirm dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i samband med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, blant dei tidlegare tilsette i statsapparatet og tilsette i private selskap, vart også funnen skuldige.

Yingluck Shinawatra har heile tida hevda at ho er uskuldig, og har sagt at ho innførte programmet for rissubsidiar i god tru for å hjelpe dei fattigaste i landet.

