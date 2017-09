Stoltenberg og Mattis i Afghanistan

Dei kom begge til Kabul onsdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Mattis er den første frå Trumps regjering som besøkjer Afghanistan sidan amerikanarane varsla at dei ville halde sine styrkar i det krigsherja landet på ubestemt tid.

Det umelde toppbesøket kjem samtidig som afghanske sikkerheitsstyrkar slit med å slå tilbake angrep frå Taliban, som har vore på offensiven sidan tilbaketrekkinga av Nato-leidde styrkar i slutten av 2014.

Taliban har lovd å gjere Afghanistan til ein kyrkjegard for utanlandske styrkar, og har utført brutale angrep for å sikre kontroll over store område av landet.

Amerikanske generalar har i fleire månader omtalt situasjonen i Afghanistan som heilt fastlåst, trass i mange års støtte til afghanske samarbeidspartnarar, framleis hjelp frå Nato og amerikanske utgifter til kampar og gjenoppbygging på over 1.000 milliardar dollar.

Krigen har gått føre seg i 16 år neste månad, og er USAs hittil lengste konflikt.

