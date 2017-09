Schäuble kan bli president i  nasjonalforsamlinga i Tyskland

– Vi er glade for at Wolfgang Schäuble har sagt at han er førebudd på å stille som kandidat, heiter det i ei utsegn frå dei konservative partia CDU og CSU.

Leiaren for Fridemokratane (FDP), Christian Lindner, opplyser at partiet hans gir full støtte til forslaget om å utnemne Schäuble til posten som president i Forbundsdagen.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP er Lindner ein aktuell kandidat til å overta som finansminister.

Schäuble har vore ein profilert finansminister, og han markerte seg med ei kompromisslaus haldning under eurokrisa. Krava om store budsjettkutt i gjeldstyngde søreuropeiske land gjorde Schäuble upopulær blant anna i Hellas.

