Ryanair kansellerer 18.000 flygingar

Dei 400.000 passasjerane har allereie booka plass på flygingane som ikkje vil bli gjennomført. 34 ruter blir ramma, opplyser selskapet onsdag. Blant dei er London-Belfast og Hamburg-Oslo.

– Vi beklagar djupt all tvil vi kan ha skapt blant kundane våre når det gjeld pålitelegheita til Ryanair, seier sjef for flyselskapet Michael O'Leary.

Tidlegare har Ryanair kansellert 2.100 flygingar fram til utgangen av oktober. Selskapet har forklart problema med feil som er gjort i planlegninga av feriane til flygarane.

Nyheitsbyrået AFP skriv likevel at krisa har samanheng med at selskapet har for få flygarar.

Ryanair opplyser også at selskap droppar planane sine om å legge inn bod på det konkursramma italienske flyselskapet Alitalia.

Sjølv om fleire hundre tusen passasjerar blir nøydde til å finne seg nye avgangar, er mindre enn 1 prosent av dei 129 millionar kundane til selskapet berørte, ifølgje Ryanair. Kor mykje selskapet vil tape på dei mange kanselleringane, er førebels ikkje kjent.

