Nato og USA fornyar forpliktingane overfor Afghanistan

Dei to kom til Kabul like etter klokka 8 onsdag morgon på eit umeldt besøk. Få timar seinare slo minst seks rakettar ned på den militære delen av flyplassen i Kabul, eit angrep Taliban tok på seg ansvar for.

Hendinga illustrerer sikkerheitsutfordringane som Afghanistan står overfor, tre år etter at den USA-leidde NATO-styrken trekte seg ut av landet. I same periode har Taliban-rørsla styrkt sin nærvær. IS har også skaffa seg fotfeste.

Afghanske styresmakter er ute av stand til å handtere situasjonen sjølv. Mattis og Stoltenberg forsikrar at dei skal fortsette å støtte Kabuls kamp mot Taliban.

– Handlekraft

Mattis og Stoltenberg sa på ein pressekonferanse saman med president Ashraf Ghani at dei skal vise handlekraft for å hindre at landet blir ei trygg hamn for terroristar.

– Bistand frå utlandet har som mål å gi dei afghanske styrkane ein overveldande fordel på slagmarka, sa Mattis.

– Desto meir stabilt Afghanistan er, desto tryggare vil vi vere, sa Stoltenberg, som la til at over 15 NATO-land er einige om å bidra med fleire soldatar for å støtte afghanske myndigheiters kamp mot Taliban.

Mattis er den første frå president Donald Trumps regjering som besøkjer Afghanistan sidan amerikanarane varsla at dei ville halde sine styrkar i det krigsherja landet på ubestemt tid.

Stadig verre

Taliban har lova å gjere Afghanistan til ein gravplass for utanlandske styrkar og har utført brutale angrep for å halde på kontrollen over store område av landet.

Amerikanske generalar har i fleire månader karakterisert situasjonen i Afghanistan som heilt fastlåst, trass i mange års støtte til afghanske samarbeidspartnarar og framleis hjelp frå Nato. Amerikanske utgifter til kampar og oppattbygging har kome opp i over 1.000 milliardar dollar.

Krigen har gått føre seg i 16 år neste månad og er USAs hittil lengste konflikt.

Fleire soldatar

Ghani kunngjorde tidlegare i år ein fireårig plan der styrken med elitesoldatar i landet skal nesten doblast frå 17.000 soldatar i dag. Planen inneber også styrking av luftvåpenet. Ghani planlegg i tillegg å trene opp og væpne 20.000 sivile.

NATO-allierte har rundt 5.000 soldatar i landet.

For over ein månad sidan kunngjorde Trump sin nye Afghanistan-strategi. Den inneber eit bidrag på 3.000 fleire amerikanske soldatar til Afghanistan. Desse kjem i tillegg til dei 11.000 som allereie finst i det krigsherja landet, der dei blant anna trenar opp dei eigne sikkerheitsstyrkane i landet og hjelper til som rådgjevarar.

Kritiske røyster lurer på kva nytte dei 3.000 ekstra soldatane vil gjere, når sjølv ikkje dei rundt 100.000 soldatane som var der før 2014, klarte å knuse Taliban.

Store utfordringar

I februar i år var berre rundt 60 prosent av Afghanistan under kontroll av myndigheitene. Rundt 11 prosent var kontrollert av Taliban og det var kampar om resten. Det viser tal frå USAs spesialrevisor for Afghanistan (SIGAR).

Tidlegare denne veka gjekk SIGAR hardt ut mot Washingtons opptrening av afghanske sikkerheitsstyrkar. Forhasta opptrening, dårleg oversikt og feilslått styringsevne blir trekt fram som årsaker til at opptreninga fungerer dårleg.

SIGAR-sjef John Sopko seier USA er fullstendig ubudd på å trene opp og bidra til etablering av ein afghansk sikkerheitsstyrke av den størrelse og det omfang som trengst for å få landet på rett kjøl.

(©NPK)