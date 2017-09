Macron vil kutte statsbudsjettet og skattane i Frankrike

Budsjettet for 2018 inneheld 10 milliardar i skattekutt som regjeringa håper vil skape vekst og nye arbeidsplassar.

I tillegg foreslår regjeringa budsjettkutt tilsvarande 15 milliardar euro. Håpet er at underskotet på statsbudsjettet skal reduserast til 2,6 prosent av bruttonasjonalproduktet – slik at Frankrike overheld EU-regelen om at budsjettunderskotet ikkje skal overstige 3 prosent.

