Kampen mot Obamacare utsett på ubestemt tid

Tysdag vart det klart at den førebels siste alternative helsereforma til partiet ikkje hadde nok støtte i Kongressen. Tre republikanske senatorar – John McCain, Rand Paul og Susan Collins – gjorde det klart at dei ikkje kunne støtte forslaget.

Senatoren Bill Collins erklærte at avstemminga om forslaget var utsett, og fleire amerikanske medium fastslo at Republikanaranes siste forsøk hadde mislykkast.

Partiet har likevel ikkje tenkt å gi opp kampen mot Obamacare fullstendig. Den republikanske senatoren Lindsey Graham seier partiet no vil konsentrere seg om ei ny skattereform. Etter det vil dei igjen komme tilbake til helsereforma.

Mens Republikanarane må bite i seg eit nytt nederlag, gler Demokratane seg over at Obamacare inntil vidare består. Millionar av amerikanarar vil no få behalde helsetilbodet sitt, ifølgje Chuck Schumer, Demokratanes leiar i Senatet.

