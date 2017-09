Irakiske styrkar og IS i samanstøytar nær Bagdad

Regjeringssoldatar med støtte frå sjiamuslimsk milits hamna i kamp med IS-krigarar nær Anbar-universitetet i Ramadi, om lag 120 kilometer vest for Bagdad.

Ifølgje IS' propagandakanal Amaq tok IS-krigarar på staden ein soldat til fange. To soldatar vart drepne, ifølgje IS-talerøyret.

Irakisk politi opplyser at det dreidde seg om ei gruppe infiltratørar frå IS som hadde klart å skaffe seg kontroll over tre område nær Ramadi. Irakiske styrkar kom til staden og nedkjempa IS-krigarane etter fleire timar, ifølgje politiet.

– Sikkerheitsstyrkane og sjiamuslimsk milits tok tilbake kontrollen over dei tre områda. Alle IS-medlemmene vart drepne, seier Anbar-provinsens politisjef Hadi Razij Kassar, utan å kome med noko tal.

Truleg var framstøyten til IS-krigarane ved Ramadi forsøk på ein avleiingsmanøver etter at styresmaktene i førre veke sette i verk ein offensiv mot IS' to siste skansar i landet, den eine av dei ei rekkje byar lenger opp langs Eufrat-elva nord for Ramadi.

IS er framleis til stades i byen Hawija i den oljerike provinsen Kirkuk i den kurdiske delen nord i Irak, og i Anbar-provinsen i den vestlege delen av landet, som grensar mot Syria.

