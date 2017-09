Høgrepopulistar i Austerrike råka av nazi-skandale  

Martin Hochstöger får ikkje lenger vere med i det høgrepopulistiske partiet etter at det blei oppdaga at han hadde hengt ein minneplakett over Adolf Hitlers annektering av Austerrike på veggen.

Plaketten hang på bakrommet i eit lokale der han driv eit apotek i Landeck vest i Austerrike.

Hochstöger hadde også samla på tøybitar med symbol som SS-daudinghovud og riksvåpenet til Nazi-Tyskland.

Avsløringa kjem mindre enn tre veker før Austerrike avheld val på ny nasjonalforsamling 15. oktober.

Fridomspartiet blei danna på 1950-talet av tidlegare nazistar. På 1980-talet fekk det ein meir populistisk innvandrings- og EU-fiendtleg profil.

