Fleire rakettar slo ned ved flyplassen i Kabul

Minst seks rakettar slo ned nær den militære delen av flyplassen. Men ingen vart drepne eller såra, opplyste Najib Danish, talsmann for det afghanske innanriksdepartementet, onsdag formiddag.

Kort tid etter tok Taliban på seg ansvar for angrepet, via ei melding som opprørartalsmann Zabiullah Mujahid la ut på sin offisielle Twitter-konto.

Mujahid nemner ikkje noko om talet på rakettar, og lokale medium har oppgitt ulike tal. Journalist Ahmad Mukhtar frå CBS News har på Twitter skrive at han kunne telje minst 20 eksplosjonar. Nyheitsbyrået TOLOnews har oppgitt mellom 20 og 30. Ein talsperson for flyplassen opplyser at fleire rakettar slo ned, men vil ikkje seie noko tal.

Mattis og Stoltenberg skal møte president Ashraf Ghani. På programmet står også samtalar med Nato-styrkar og amerikanske soldatar, og eit møte i den amerikanske ambassaden. Mattis og Stoltenberg skal også halde pressekonferanse saman med presidenten.

