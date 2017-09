frontpage FN djupt urolege etter meldingar om seksuelle overgrep mot rohingyaer

FN får stadig fleire meldingar om at rohingya-muslimar i Myanmar er blitt utsette for seksuelle overgrep. Ein FN-topp uttrykkjer sjokk over historiene.