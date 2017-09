EU-kommisjonen vil hente 50.000 nye kvoteflyktningar til Europa 

Kommisjonen la onsdag fram eit forslag til nytt program for kvoteflyktningar for perioden fram til oktober 2019.

Det førre programmet til EU blei vedtatt i 2015. I alt 23.000 kvoteflyktningar har no komme til Europa gjennom dette programmet og gjennom samarbeidsavtalen EU har med Tyrkia.

No vil EU-kommisjonen at europeiske land skal ta imot minst 50.000 nye kvoteflyktningar dei kommande to åra.

– Eg er avhengig av at medlemslanda tek på seg ambisiøse forpliktingar, seier innvandringskommissær i EU Dimitris Avramopoulos.

Flyttar søkelyset

For å sukre pilla tilbyr Kommisjonen i alt 500 millionar euro i økonomisk hjelp til medlemsland som seier ja til å ta imot flyktningar – det vil seie 10.000 euro per hovud, tilsvarande om lag 93.000 kroner.

I det nye programmet blir søkelyset spesielt retta mot utsette land i Nord-Afrika og på Afrikas Horn – deriblant Libya, Egypt, Niger, Sudan, Tsjad og Etiopia. Samtidig meiner Kommisjonen at europeiske land bør halde fram med å ta imot syrarar frå Tyrkia og andre land i Midtausten.

Avramopoulos skreiv i sommar eit brev til medlemslanda der han bad dei vere så ambisiøse som mogleg når det nye programmet skal sjøsettast. Brevet blei også sendt til Noreg.

Ønsker lovleg fluktrute

Det overordna målet med programmet er å lage ei trygg og lovleg rute inn til Europa for menneske med behov for vern.

Innsatsen skal gå hand i hand med framleis styrking av tiltaka for å få returnert asylsøkjarar med endeleg avslag. Samtidig lovar EU-kommisjonen å fortsette å presse på for å få stoppa straumen av flyktningar og migrantar som kjem til Europa over Middelhavet.

– Menneske med behov for vern skal ikkje måtte risikere liva sine eller gjere seg avhengige av smuglarar, seier Avramopoulos.

Fare for gap

Kommisjonen vil ha svar innan utgangen av oktober på kor mange flyktningar kvart enkelt land er villig til å ta imot.

Gapet kan bli stort mellom ambisjonane til Kommisjonen og innsatsviljen til kvart enkelt land. Så langt har elleve medlemsland sagt seg villige til å ta imot i alt 14.000 kvoteflyktningar i den nye programperioden.

Noreg gjekk frivillig inn i programmet som blei vedtatt i 2015, og tok på seg å ta imot i alt 3.500 kvoteflyktningar gjennom dette. Dei aller fleste av desse har no komme.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har varsla at det ikkje er aktuelt å auke kvoten til Noreg i neste periode.

Meiner Noreg har kapasitet

Spørsmålet kan ventast å bli ein del av forhandlingane om statsbudsjettet for 2018.

Blant dei som meiner Noreg kan ta imot fleire, er hjelpeorganisasjonar som Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Deira krav er at Noreg må ta imot 5.000 kvoteflyktningar i 2018.

Også kommuneorganisasjonen KS meiner Noreg bør vurdere å oppjustere kvoten sin.

Gunn Marit Helgesen, styreleiar i KS, viser til at det i dag kjem så få til Noreg at asylmottak lagt ned. Det viser ifølgje henne at kommunane har kapasitet til å ta imot fleire.

(©NPK)