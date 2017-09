EU-kommisjonen vil ha 50.000 nye kvoteflyktningar til Europa

Kommisjonen la onsdag fram eit forslag til nytt program for kvoteflyktningar for perioden fram til oktober 2019.

EUs førre program vart vedtatt i 2015. I alt 23.000 kvoteflyktningar har no komme til Europa gjennom dette programmet og gjennom EUs samarbeidsavtale med Tyrkia.

No vil EU-kommisjonen at europeiske land skal ta imot minst 50.000 nye kvoteflyktningar dei kommande to åra.

(©NPK)