Dei første flyktningane er på veg frå stillehavsøyer til USA

25 flyktningar frå ein leir for menn på Manus Island i Papua Ny-Guinea flaug frå hovudstaden Port Moresby på tysdag via Filippinane og Qatar til USA. Dei skal blant anna busetjast i Atlanta.

Ytterlegare 27 flyktningar vart flogne til Port Moresby onsdag frå ein leir i Nauru. Dei er på veg til Los Angeles via Filippinane, Qatar og Chicago.

Tidlegare president Barack Obamas administrasjon gjekk med på å ta imot opptil 1.250 av Australias flyktningar hovudsakleg frå Iran, Afghanistan og Sri Lanka i ein avtale ikkje alle er like begeistra for. Enkelte såg på den som ein gjenyting for at Australia tok imot flyktningar frå Honduras og El Salvador som del av eit amerikansk busetjingsprogram frå ein leir i Costa Rica.

