Corbyn: Labour er klare for regjeringsmakt

– Bodskapen vår til landet kan ikkje bli tydelegare: Labour er klare, sa ein offensiv Jeremy Corbyn i avslutningstalen sin under landsmøtet til partiet i Brighton onsdag ettermiddag.

Han sa at toryane (dei konservative) sit på oppseiing og at Labour står på terskelen til regjeringsmakt.

– Vi er klare og toryane er det ikkje. Dei er ikkje sterke og verkeleg ikkje stabile. Dei har vist oss korleis ein koalisjon i kaos fungerer, sa Corbyn.

Dei konservative mista fleirtalet i Underhuset i valet i juni, og må no stø seg på nord-irske unionistar. Samtidig går det føre seg ein maktkamp i det konservative partiet, og i britisk presse går spekulasjonane friskt om at statsminister og partileiar Theresa May kan bli kasta. Jeremy Corbyn sit derimot trygt som Labour-leiar berre eit år etter at det nærmast var borgarkrig i partiet.

– Vi møtes som eit foreint parti som har framgang overalt i Storbritannia, opna Corbyn landsmøtetalen sin.

Han blei mottatt med ein fleire minutt lang ståande applaus då han kom til landsmøtesalen, der delegatane taktfast song «Oh, Jeremy Corbyn».

