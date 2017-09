Petry forlèt AfD

– Det er bestemt at dette vil skje, sa Petry i Dresden tysdag.

Ho opplyser ikkje når ho kjem til å forlate partiet.

Petry blei sett til side som leiarkandidat for partiet i leiarkampen tidlegare i år, til fordel for Alexander Gauland og Alice Weidel. Gauland og Weidel fungerer no som leiarar for partiet.

Petry høyrde til den meir moderate fløya i partiet og ho har kritisert retorikken leiinga har mot islam og migrantar. Hovudgruppa av veljarane blir framandgjorde av denne type retorikk, og partiet blir på den måten aldri noko meir enn eit opposisjonsparti, meiner Petry.

Petry kom delvis med ei stadfesting på avgangen allereie måndag.

– Eit anarkistisk parti kan ha suksess i opposisjon, men kan ikkje gi veljarane eit truverdig regjeringsalternativ, sa ho då ho møtte pressa saman med fleire andre AfD-leiarar.

Deretter reiste ho seg og gjekk. Gauland konstaterte at dette ikkje var nokon god start etter valet. I verste fall kan partiet bli delt i to.

– Eg kan ikkje sjå bort frå at nokon vil følgje henne ut i den politiske villmarka, sa Gauland.

– Vi bør vere opne om det faktum at det er konflikt om den politiske linja til AfD, sa Petry.

Weidel har bede Petry om å trekke seg heilt ut av partiet for ikkje å gjere enda meir skade, heitte det i tyske medium måndag.

AfD vann 12,6 prosent av stemmene i valet søndag og kjem for første gong inn i Forbundsdagen, som tredje største parti i landet.

