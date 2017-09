Overveldande fleirtal for eit uavhengig Kurdistan

Deltakinga i avstemminga var på over 72 prosent. Det endelege folkeavrøystingsresultatet er venta innan tre dagar.

Etter avstemminga festa kurdarane i gatene i Arbil, hovudstaden i den nordirakiske Kurdistan-regionen. Innbyggjarane tuta i bilhorn, veiva med kurdiske flagg eller sende opp fyrverkeri. Nokre fyrte også av skot i nattemørket.

Avstemminga er ikkje bindande, og kurdiske politikarar har gjort det klart at det uansett ikkje vil kome nokon sjølvstendeerklæring med ein gong.

Fryktar uro

Både den irakiske regjeringa og nabolanda Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til ein sjølvstendig kurdisk stat. I forkant av avstemminga stengde Iran luftrommet i området, Tyrkia trua med invasjon og stans i oljeeksporten, og irakiske styresmakter sende soldatar nordover.

Alle dei tre nabolanda er bekymra for at avstemminga skal utløyse liknande lausrivingskampanjar i deira eigne kurdiske befolkningar. Syriske kurdarar, som kjempar mot IS med støtte frå USA, har allereie skaffa seg sjølvstyre i sin region langs grensa til Tyrkia.

Skuffa USA

USA åtvara om at eit uavhengig Kurdistan i Irak berre vil auke ustabiliteten i regionen.

– USA er djupt skuffa over at dei regionale styresmaktene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre ei einsidig folkeavstemming om sjølvstende i dag, blant anna i område utanfor det irakiske Kurdistan-området, seier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utanriksdepartementet.

Ho legg til at USAs forhold til folket i den irakiske Kurdistan-regionen ikkje vil endre seg i lys av folkeavstemminga.

