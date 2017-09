Over 75.000 menneske evakuerte på Bali

Indonesiske styresmakter anslår faresona for eit vulkanutbrot på Agung-fjellet på Bali til å vere 12 kilometer frå krateret. Styresmaktene opplyser tysdag at meir enn 75.000 menneske er blitt evakuerte frå faresona og er blitt fordelt utover 370 leirar på Bali.

Måndag vart det registrert meir enn 560 vulkanske jordskjelv, dei fleste av dei nær overflata. Overvakinga i området viser at ristinga frå fjellet aukar i styrke, noko som tyder på at magma fortset å bevege seg mot overflata og at eit utbrot kan komme. Sist det var vulkanutbrot på Agung-fjellet, var i 1963. Då mista rundt 1.100 menneske livet. Det litt over 3.000 meter høge fjellet spreidde oske så høgt som 20 kilometer opp i lufta.

Evakueringa av folk frå landsbyar i nærleiken begynte i helga. Ifølgje nyheitsbyrået Reuters har styresmaktene varsla turistar og innbyggjarar om å unngå camping og fotturar nær krateret.

Agung ligg om lag 75 kilometer frå turistbyen Kuta. Vulkanen har gitt lyd frå seg sidan august i år.

