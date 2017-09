Mann arrestert etter moskébrann i Sverige

– Vi avstår frå alle spekulasjonar rundt motiv. Men vi ser ingen politiske eller religiøse motiv på det noverande tidspunkt, seier politisjef Bo Andersson i Örebro.

Den arresterte er ein mann fødd i 1997. Han vart arrestert i nitida tysdag morgon, sju timar etter at brannen starta.

Ein del av bygninga blir omtalt som totalskadd, med samanrast tak. I ein annan del av bygninga er det røyk- og vass-skadar, mens det i ein tredje del ser ut til å ha gått bra utan større skader, opplyser vaktleiar Ulf Jacobsen i Nerikes brannvesen til TT.

– Det er fælt. Det er ein sorgtung dag for oss muslimar i Örebro. Vi er svært sjokkerte. Vi hadde aldri rekna med at noko sliktkunne skje, seier Jamal Lamhamdi, som er leiar for stiftinga Örebro moské, til TT.

Moskeen pleier å ha mellom 300 og 500 besøkjande kvar dag.

I 2014 kasta nokon ei flaske med brannfarleg væske inn i moskeen.

– Så snart det skjer noko i verda som har med islam og muslimar å gjere, så blir alle ramma, uansett kvar ein held til, seier Lamhamdi, som seier det ikkje har komme truslar mot moskeen i det siste.

(©NPK)