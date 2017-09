Juncker vil jamne ut kvaliteten på fiskepinnar i Europa 

– Eg kan ikkje godta at folk i nokre delar av Europa blir selt mat av lågare kvalitet enn i andre land, sjølv om innpakkinga er identisk, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker då han nyleg heldt sin tale til EU-parlamentet om unionens tilstand.

No følgjer EU-kommisjonen opp – blant anna med ei eiga rettleiing til medlemslanda om kva dei kan gjere for å slå ned på matprodusentar som fuskar.

– Vi har fått mange klagar frå forbrukarar som har lagt merke til at kaffidrikken eller fiskepinnane dei kjøper i sin lokale butikk, er av lågare kvalitet enn varene dei kjøper i butikkar på den andre sida av grensa. Produkta har heilt lik innpakking, men kaffidrikken inneheld mindre kaffi og meir sukker, og fiskepinnar inneheld mindre fisk, forklarar EUs forbrukarkommissær Vera Jourová.

Ho fortel at ho sjølv opplevde det same i Tsjekkoslovakia i 1990. Då reiste ho over grensa til Austerrike for å kjøpe kaffi og sjokolade der. Den smakte betre.

– Det er lenge sidan no, men framleis får vi slike klagar frå forbrukarane. Det er på tide at det tar slutt, seier Jourová.

