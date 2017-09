Irland planlegg folkerøysting om abort neste år

I den irske grunnlova er eit livet til eit ufødd barn likestilt med livet til mora. Det inneber at det berre er lov med abort dersom det er fare for den gravide livet til den gravide kvinna, deriblant dersom det er fare for sjølvmord.

No vil regjeringa at irske veljarar tar stilling til om abortforbundet skal bestå i det tradisjonelt strengt katolske landet.

Ifølgje statsministeren vil forslaget først bli behandla av ein komité med medlemmer frå alle dei politiske partia. Komiteen har fått frist på seg til å gi regjeringa tilbakemelding innan jul.

(©NPK)