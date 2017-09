Erdogan vil vurdere krig for å stoppe ein kurdisk stat

Måndag blei det klart at meir enn 90 prosent av veljarane støttar eit uavhengig Kurdistan i Nord-Irak. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gjekk tysdag hardt ut mot dei kurdiske leiarar og anbefalte dei å gi opp planane om ein uavhengig stat i regionen.

– Eg håpar regjeringa i Nord-Irak går i seg sjølv og gir slipp på dette eventyret, som berre kan få ein trist slutt, sa Erdogan i ei TV-sending.

Presidenten slo fast at Tyrkia vil vurderer alle moglegheiter for å stoppe initiativet til eit sjølvstendig Kurdistan, deriblant militære og økonomiske sanksjonar. Han påpeikte vidare at den kurdisk-irakiske regionen ikkje kan overleve utan støtte frå Tyrkia.

Symbolsk militær øving

For tida gjennomfører stridsvogner og soldatar frå Tyrkia og Irak ein militær øving på grensa til den kurdiske regionen i Nord-Irak. Soldatane heldt tysdag opp både tyrkiske og irakiske flagg i ein symbolsk demonstrasjon mot folkerøystinga måndag. Erdogan trua kurdarane i Nord-Irak i forkant av folkeavrøystinga med at dei tyrkiske styrkane ikkje var ved grensa utan grunn.

Tyrkia har sjølv ei stor kurdisk befolkning, og landet har fleire gonger måtta slå ned kurdiske opprørarar. Den irakiske regjeringa ser med uro på utviklinga i nordområda sine og sende soldatar oppover allereie før folkerøystinga.

Kurdisk jubel i Iran

Også dei to andre nabolanda til Irak, Iran og Syria, er uroa for utsiktene til ein sjølvstendig kurdisk stat. Før avrøystinga stengde Iran luftrommet i området. Nabolanda er uroa for at avrøystinga skal utløyse liknande lausrivingskampanjar blant deira egne kurdiske befolkningar.

Uroa er kan hende ikkje ugrunna. Resultatet av folkerøystinga i Nord-Irak vekte begeistring hos den kurdiske befolkninga i Iran. Natt til tysdag tok kurdiske demonstrantar til gatene i byane Baneh, Saghez og Sanandaj. Demonstrantane lyste opp nattehimmelen med mobiltelefonane sine til støtte for valet i nabolandet. Trass i skepsis frå iranske myndigheiter blei demonstrasjonen omtalt på iransk TV tysdag.

