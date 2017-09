Øy i Stillehavet evakuert etter vulkanutbrot

Det er unntakstilstand på øya Ambae, som høyrer til stillehavsnasjonen Vanuatu, etter eit vulkanutbrudd tysdag. Rundt 5.000 innbyggjarar er blitt evakuerte.

Styresmaktene er førebudd på at utbrotet kan auke i styrke, og vurderer kontinuerleg om det er nødvendig å evakuere heile befolkninga, melder Radio New Zealand tysdag.

Vulkanen, som heiter Monaco, har vore nær eit utbrot i fleire veker, men i helga tok aktiviteten seg opp betydeleg.

– Per no har vulkanen gitt frå seg litt lava, men mest oske og røyk, opplyser ein talsmann for styresmaktene til Radio New Zealand

Styresmaktene overvaker situasjonen og ser ikkje vekk frå at trusselnivået blir heva.

(©NPK)