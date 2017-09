Statsleiarar gratulerer Merkel med valsigeren

– Eg ringde Angela Merkel for å gratulere henne. Vi vil fortsette vårt viktige samarbeid med handlekraft for Europa og for våre land, skriv Macron på Twitter.

Merkel sikra sin fjerde periode søndag. Hennar kristenkonservative partiallianse CDU/CSU fekk rundt 33 prosent av stemmene.

Då stemmene frå alle valkretsar var talde opp tidleg måndag morgon, viser det førebelse resultatet at 20,5 prosent av veljarane stemte på det sosialdemokratiske partiet SPD, mens det innvandringskritiske og nasjonalistiske partiet AfD fekk ei oppslutning på 12,6 prosent.

Gratulerer AfD

Den spanske statsministeren Mariano Rajoy seier at valresultatet betyr eit sterkt Tyskland i eit betre Europa. Danmarks statsminister Lars Lokke Rasmussen peikar på behovet for stabilitet i Europa.

Italias utanriksminister Angelino Alfano meiner at fornufta framleis rår og at Tyskland igjen valde parti for folket og ikkje populistane.

Men det blir også lagt merke til at AfD gjorde eit svært godt val, berre fire år etter at det vart stifta.

– Gratulasjonar til våre allierte i AfD for dette historiske resultatet! Dette er eit nytt symbol på at Europas befolkning vaknar opp, seier den franske National front-leiaren Marine Le Pen.

Leiaren for Italias populistparti Lega Nord, Matteo Salvini, meiner AfDs framgang er eit teikn på at ønsket om forandring veks.

Urovekkjande

I sin leiar skriv britiske The Guardian at AfD-bølgja utan tvil er urovekkjande og eit teikn på auka politisk fragmentering.

– Den introduserer eit element av forgifting og polarisering i tysk politikk som alle som er knytt til det liberale demokratiet, berre kan sjå på med bekymring, skriv avisa blant anna.

The Washington Post skriv at valresultatet inneber at det som har vore Tysklands veksande moralske herredømme, raskt vil minke.

The New York Times meiner valet betyr at Merkels fjerde periode som statsminister vil bli betydeleg vanskelegare og at Tyskland no har mange veker framfor seg med krevjande forhandlingar for å få på plass ei ny koalisjonsregjering.

(©NPK)