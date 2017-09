Regjeringa i Frankrike erklærer krig mot sprøytemiddel

Det opplyste talsmann for regjeringa Christophe Castaner måndag.

Tidlegare på dagen varsla regjeringa i Paris at bruken av det omstridde ugrasmiddelet glyfosat skulle bli fasa ut innan 2022. Seinare blei derimot fråsegna justert, og måndag ettermiddag var beskjeden at regjeringa vil kjempe for omfattande kutt i bruken av alle typar sprøytemiddel.

Glyfosat er den aktive ingrediensen i det mykje selde preparatet Roundup. Det blir produsert av den amerikanske giganten Monsanto, ein av dei største når det gjeld kjemikaliar for landbruket.

Det har i mange år vore spekulert i om preparatet er kreftframkallande. EU-kommisjonen vurderer likevel å forlenge bruksløyve med ti nye år, noko den franske regjeringa har sagt dei vil stemme imot og prøve å blokkere.

Ifølgje talsmann for regjeringa Christophe Castaner vil Frankrike også øyremerka fem milliardar euro i ein femårsperiode for å utvikle eit miljøvennleg alternativ til glyfosat.

Den største landbruksorganisasjonen i Frankrike, FNSEA, sa måndag at det er uaktuelt at Frankrike som einaste land forbyr glyfosat ettersom det vil kunne gi bønder i andre europeiske land ein fordel samanlikna med dei franske.

Om lag 1,3 millionar menneske har slutta seg til eit opprop på nettet der det blir kravd eit forbod mot glyfosat.

