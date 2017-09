Portforbod innført i delar av Kirkuk etter kurdisk folkeavrøysting

Portforbodet gjeld i sentrum av byen og dessutan i arabiske og turkmenske område i byen, opplyste politisjefen Afrasiyao Kader måndag kveld.

Både turkmenske og arabiske innbyggjarar i den fleiretniske byen har reagert kraftig på at lokale styresmakter har bestemt at Kirkuk skulle vere med på folkerøystinga om sjølvstende for det no sjølvstyrte området Kurdistan i Nord-Irak.

Kirkuk er ein oljerik by som i utgangspunktet ikkje har vore ein del av Kurdistan. Kurdiske sikkerheitsstyrkar tok likevel over byen i samband med at irakiske styrkar trekte seg ut under lynoffensiven til IS i 2014.

