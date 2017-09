Nytt forsøk på å skyve brexitsamtalane framover 

Det var fjerde runde med formelle forhandlingar som starta i EU-hovudstaden måndag ettermiddag.

Forhandlingsrunden byrjar etter at statsminister i Storbritannia Theresa May i førre veke kom med viktige nye signal om brexit i ein tale i Firenze.

Måndag føremiddag var ministrar frå dei 27 attverande medlemslanda i EU samla i Brussel. Der blei dei oppdaterte av sjefforhandlar i EU Michel Barnier.

– Eg er forsiktig positiv, sa utanriksminister i Danmark Anders Samuelsen på veg inn til møtet.

Han meiner det no er «teikn til rørsle» i forhandlingane som partane må byggje vidare på.

I talen i Firenze varsla May at ho ønskjer ein overgangsperiode på rundt to år etter brexit. I overgangsperioden skal reglane i EU fortsette å gjelde i Storbritannia. Ho sa også at Storbritannia vil fortsette å bidra til budsjetta til EU fram til 2020.

EU-minister i Sverige Ann Linde ønskjer dei nye signala velkommen.

– Talen til Theresa May var eit skritt i riktig retning i våre auge, sa Linde.

– Den viser at Storbritannia er budde på å byrje å legge meir konkrete forslag på bordet. Det er positivt, sa ho.

