Minst 36 sivile skal ha blitt drepne i russiske flyangrep i Syria

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) seier at dødstalet er det høgste sidan 15. september, då området blei erklært for å vere ei såkalla nedtrappingssone. Minst ti av offera skal ha vore barn.

Mesteparten av Idlib er under opprørskontroll, og mange opprørarar og sivile som er evakuert frå tidlegare opprørskontrollerte område i Syria, for eksempel Aust-Aleppo, oppheld seg her.

SOHR er ein eksilgruppe som held til i Storbritannia, og som følgjer utviklinga på bakken i Syria gjennom eit bredt kjeldenettverk.

Ifølgje gruppa er det gjennomført over 70 flyangrep på mindre enn eit døgn mot Idlib. Ei rekke byar og landsbyar er råka.

Avtalen som skulle føre til ei valdsnedtrapping i provinsen, blei inngått mellom Russland og Iran, som stør regimet i Damaskus, og Tyrkia, som held med delar av opprøret mot president Bashar al-Assad.

