Frankrike vil forby mykje brukt ugressmiddel innan 2022

Glyfosat er den aktive ingrediensen i det mykje selde preparatet Roundup. Det blir produsert av den amerikanske giganten Monsanto, ein av dei største når det gjeld kjemikaliar for landbruket.

Det har i mange år vore spekulert på om preparatet er kreftframkallande. EU-kommisjonen vurderer likevel å forlenge bruksløyvet med nye ti år, noko den franske regjering har sagt dei vil stemme imot og prøve å blokkere.

– Statsministeren har bestemt at dette produktet skal vore forbode i Frankrike innan utgangen av denne regjeringsperioden, seier regjeringstalsmann Christophe Castaner. Han legg til at regjeringa vil øyremerke fem milliardar euro i ein femårsperiode for å utvikle eit naturvennleg alternativ til glyfosat.

(©NPK)