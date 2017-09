FN skuldar Russland for overgrep på Krimhalvøya

FNs høgkommissær for menneskerettar skriv i ein rapport at Russland påtvingar folk russisk statsborgarskap og at hundrevis av fangar er blitt overført til fengsel på russisk område på fastlandet.

Krimhalvøya, ein del av Ukraina, vart annektert av Russland i 2014, ei maktovertaking som førte til globale protestar og harde sanksjonar frå USA og EU.

FN ber Russland innstendig om å etterforske påstandar om tortur, drap og bortføringar. Kontoret til høgkommissæren for menneskerettar, Zeid Ra'ad al-Hussein, beklagar samtidig at dei ikkje har fått tilgang til det annekterte området og ber verdssamfunnet legge press på Russland.

