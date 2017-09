Erdogan truar med militær intervensjon i kurdisk Irak

I ein tale i Ankara måndag sa presidenten at kurdisk sjølvstende er uakseptabelt for Tyrkia og at det for den tyrkiske nasjonen er snakk om overleving.

Han viste til militærøvinga som går føre seg på tyrkisk side av grensa mot kurdisk Irak.

– Våre militære styrkar er ikkje ved grensa for ingenting. Det kan jo hende vi plutseleg kjem over ein kveld, la han til.

Erdogan varsla at Tyrkia vil stengje grenseovergangen. Han trua også dei irakiske kurdarane med å stanse oljeeksporten som går via Tyrkia.

– Så får vi sjå kven dei kan få selt olje til. Ventilen er på vår side. Eksporten stanser i den augneblink vi stenger den, sa Erdogan.

