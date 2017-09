45 hinduar funnet i massegraver i Myanmar

Søndag blei det opplyst at det var funne 28 døde hinduar i to massegraver, og vidare leiting avdekte endå ei massegrav med døde hinduar.

Styresmaktene i Myanmar skuldar rohingya-opprørarar for å ha drepe hinduane. Dei seier dei 45 hinduane er blant 100 som har vore sakna sidan væpna rohingya-muslimar angreip eit 30-tall politipostar 25. august.

I dei to første massegravene var det 20 kvinner og åtte menn. Alle mennene var gutar, to av dei under ti år, ifølgje opplysningskontoret til regjeringa.

Det har ikkje vore mogleg å få opplysningane stadfesta frå anna hald.

Styresmaktene slo hardt ned på rohingyaene etter angrepet 25. august. Ei lang rekke landsbyar er brent ned til grunnen og over 430.000 rohingyaer har flykta til Bangladesh.

Opplysningskontoret seier at ein hindu som budde i landsbyen der massegravene er funnet, og sjølv flykta til Bangladesh, fortalde ein lokal leiar at rohingya-opprørarane tok rundt 100 hinduar frå landsbyen og drap alle, unntatt åtte kvinner som blei tvungne til å konvertere til islam og blei tatt med til Bangladesh.

