Theresa May avviser EØS-løysing

Den britiske regjeringssjefen hadde ikkje mykje pent å seie om «den norske løysinga» då ho heldt tale om brexit i Firenze fredag ettermiddag.

Ifølgje henne vil korkje EØS-avtalen eller ein frihandelsavtale à la CETA-avtalen som EU nyleg har inngått med Canada, passe britane.

– Medlemskap i EØS vil bety at Storbritannia automatisk og fullt ut må innføre nye regler som blir vedtekne i EU. Reglar som vi i framtida vil ha liten innflytelse over, sa May.

– Eit slikt tap av demokratisk kontroll vil ikkje fungere for det britiske folk, sa ho.

EØS-medlemskap kan ifølgje May føre til at konfliktane berre fortset, og at den opprivande debatten om forholdet mellom Storbritannia og EU blussar opp på nytt.

