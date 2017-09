Ny iransk rakett kan nå store delar av Midtausten

Avdukinga fann stad under ein militærparade i hovudstaden Teheran fredag. Paraden markerer årsdagen for krigen mellom Iran og Irak mellom 1980 og 1988.

Det statlege nyheitsbyrået IRNA siterer sjefen for revolusjonsgardens luftforsvarsavdeling, general Amir Ali Hajizadeh, på at den nye raketten med namnet Khoramshahr kan frakte «fleire stridshovud for diverse formål».

Irans president Hassan Rouhani hadde kort tid i førevegen sagt at Iran vil fortsette å utvikle sitt rakettprogram.

– Uansett om du likar det eller ikkje, skal vi styrke vår militære kapasitet til eit nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i ein tale.

– Vi skal styrkje ikkje berre rakettane våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen. Når det gjeld å forsvare landet vårt, vil vi ikkje spørje nokon om løyve, sa Rouhani vidare.

Den seinaste utviklinga i Iran blir sett på som ei direkte utfordring til USA og president Donald Trump, som nyleg innførte sanksjonar mot dei som er involverte i Irans missilprogram og dei som handlar med dei.

