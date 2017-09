Nord-Korea truar med å teste ny hydrogenbombe – i Stillehavet

Nord-Koreas einaste politiske representant på FNs hovudforsamling i New York svarte på nokre korte spørsmål frå pressa på sidelinja natt til torsdag.

– Eg trur det kan bli ein ny test av hydrogenbombe på eit nivå vi ikkje har sett så langt, kanskje over Stillehavet, seier den nordkoreanske utanriksministeren.

– Men det er opp til leiaren vår, så eg veit ikkje heilt sikkert, sa han vidare.

Like før hadde leiar Kim Jong-un komme med uvanleg konkrete personangrep mot USA-president Donald Trump, som dei siste dagane har omtalt den nordkoreanske leiaren som «rakettmannen» og trua med å «totalt øydeleggje Nord-Korea».

– Ueigna til å styre

– Trump fornærma meg og mitt land framfor heile verda, og kom med den kraftigaste krigserklæringa i historia, seier Kim ifølgje det statlege nyheitsbyrået KCNA.

Vidare seier han at den amerikanske leiaren vil «betale dyrt» for truslane sine, som han kallar «uhøfleg vrøvl ein aldri har sett maken til før».

– Han er ueigna til å styre eit land, han er heilt klart ein kjeltring og ein gangster som likar å leike med eld, og ikkje ein politikar, seier Kim, og legg til:

– Eg skal heilt sikkert og definitivt temme den sinnsforvirra, senile amerikanske gamlingen med eld, seier han vidare.

Fryktar atombombe over Japan

Japanske tenestemenn seier dei fryktar at Nord-Korea skal sende eit missil utstyrt med atomvåpen over landet, dersom dei skal teste ei hydrogenbombe i Stillehavet.

Forsvarsminister Itsunori Onodera seier Pyongyang kan finne på å teste ein mellomdistanse- eller interkontinental rakett, etter dei nye framstega i missil- og atomvåpenprogramma.

–Vi kan ikkje nekte for moglegheita for at den kan flyge over landet vårt, seier han.

Vipin Narang, ein amerikansk ekspert på atomvåpen og sikkerheit, seier hans største frykt er at Nord-Korea skal gjere ein atmosfærisk test av eit atomvåpen festa til eit missil.

– Dette kan sette båtar og fly i fare, sjølv om Nord-Korea seier ifrå om området dei skal halde seg unna på førehand. Folk kan også vere i fare dersom noko går gale. Vi snakkar om å sette eit ekte atomstridshovud på eit missil som berre har blitt testa ei handfull gonger. Det er verkeleg ille å tenkje tanken på at noko skal gå gale, seier han.

Nye sanksjonar

Uttalane frå Kim kjem etter Trumps tale i FNs hovudforsamling tysdag, der han refererte til den nordkoreanske leiaren som «rakettmannen» på «sjølvmordstokt».

Trump hadde også nettopp kunngjort at han hadde signert ein presidentordre der firma som handlar med Nord-Korea blir nekta å operere i USA, i det førebels siste forsøket på tvinge Nord-Korea til å slutte å utvikle atomvåpen gjennom økonomiske sanksjonar.

Samtidig kom FNs tryggingsråd med nye sanksjonar, som også var retta mot Nord-Koreas moglegheiter til å handle med omverda.

Fleire analytikarar har likevel påpeikt at sanksjonar ser ut til å ha ingen eller minimal effekt, og åtvarar om at den stadig meir temperamentsfulle ordkrigen mellom Trump og Kim heller ikkje hjelper.

–Det er enkelte veldig farlege ting som kan dukke opp, som gjer at dette går frå skodespel til verkelegheit. Dette er tida for å ta eit steg tilbake og ikkje fram, seier John Deluy ved universitetet i Seoul.

(©NPK)