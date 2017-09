Kina ber Nord-Korea og USA om å stanse ordkrigen

Oppfordringa frå Beijing kjem kort tid etter at ordkrigen mellom USA-president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un eskalerte til sitt hittil kraftigaste nivå.

Den unge nordkoreanske leiaren kalla natt til fredag sin 71-årige amerikanske motpart for «ein mentalt forstyrra senil gamling».

Frå sidelinja under FNs hovudforsamling i New York snakka samtidig Kims utanriksminister Ri Yong-ho om ein mogleg test av ei hydrogenbombe i Stillehavet – den første atomtesten utanfor nordkoreansk territorium.

– Situasjonen på Koreahalvøya er no alvorleg. Alle relevante partar må vere tilbakehaldne, i staden for å provosere kvarandre, seier Lu Kang, talsmann for kinesisk UD.

–Vi trur at den einaste måten å løyse krisen på Koreahalvøya på, er gjennom at dei relevante partane møter kvarandre på halvvegen. Berre slik kan ein verkeleg realisere håpet om fred og stabilitet på Koreahalvøya, seier han vidare.

Kina har fleire gonger bedt om fredsforhandlingar, og antydar at Nord-Korea kan stanse atomvåpenaktivitetane sine dersom USA sluttar med militærøvingane sine i regionen.

(©NPK)