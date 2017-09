Japan ber land kutte diplomatiske band til Nord-Korea

Taro opplyste om at 160 land har forbindelsar til Nord-Korea, då han talte ved Columbia University på sidelinja av FNs hovudforsamling i New York.

– Det er ikkje tid for dialog. Det er på tide at det internasjonale samfunnet står saman for å legge så mykje press på Nord-Korea som mogleg, for å få landet til å fjerne sine kjernevåpen, sa Taro, og gjentok det statsminister Shinzo Abe har sagt fleire gonger.

(©NPK)