Båt med flyktningar forliste i Svartehavet – 15 døde

Ytterlegare 15 personar er sakna, mens minst 40 er redda av kystvakta og andre båtar i nærleiken, heiter det i ei fråsegn frå kystvakta.

Fiskefartøyet flyktningane var om bord i forliste i skumringa fredag morgon utanfor Kefken, 200 kilometer aust for Istanbul. Eit fly og to båtar frå kystvakta blei sendt ut da dei tok imot naudvarsel frå fiskefartøyet.

Det er førebels ingen informasjon om nasjonalitetane til flyktningane eller kvar dei var på veg. Det har i det siste vore ein auke i forsøk på å ta seg over Svartehavet frå Tyrkia til Romania. Fleire enn 830 migrantar er arresterte under forsøk på å ta seg over strekningen mellom 13. august og 9. september.

(©NPK)