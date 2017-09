Uvêret Maria blir kraftigare på veg mot Den dominikanske republikk

Uvêret var torsdag på veg til Den dominikanske republikk etter å ha ført til store øydeleggingar på Puerto Rico onsdag. Då var orkanen i kategori fire, men den svekte seg deretter til kategori to. Oppjusteringa torsdag inneber at uvêret har ein vindfart på opptil 51 meter per sekund.

På den såkalla Saffir-Simpson-skalaen blir det operert med i alt fem kategoriar. Alle orkanar i kategori tre og oppover blir rekna som ekstremt farlege.

Uvêret bevegde seg torsdag nordvestover og er venta å passere den nordlege kysten til Den dominikanske republikk før det svingar nordover.

Minst ni menneske har mista livet som følgje av Maria, sju av dei omkom på øya Dominica.

Både hamnene og flyplassen på øya er stengt, og dei 73.000 innbyggjarane manglar straum og rennande vatn. Store delar av busetnaden på øya har fått omfattande skadar.

