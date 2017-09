Ryanair vil tilby flygarar høgare løn for å hindre flukt til Norwegian

Det kom fram på Ryanairs generalforsamling torsdag, ifølgje nyheitsbyrået TT.

Det skal vere snakk om ein lønsauke på 10.000 euro (litt over 90.000 kroner) til flygarar som arbeider ved dei største basane til selskapet.

Lønsauken kjem på toppen av den bonusen på 12.000 euro (cirka 109.000 kroner) som selskapet har tilbode dei flygarane som går med på å droppe ferieplanane sine i september og oktober.

Norwegian har tidlegare denne månaden opplyst at dei har rekruttert 140 flygarar frå Ryanair i år.

Flyselskapet opplyste måndag denne veka at selskapet kansellerer rundt 2.000 flygingar dei neste seks vekene for å auke punktlegheita. Hovudårsaka skal vere mangel på flygarar. Kanselleringane angår rundt 315.000 kundar, men for rundt halvparten av desse har selskapet allereie funne alternative flygingar.

Dagleg blir mellom 40 og 50 flygingar kansellert, det utgjer rundt to prosent av dei totale flygingane til selskapet.

Ryanair-sjefen ser ikkje vekk frå at det blir fleire kanselleringar.

– O'Leary kan ikkje garantere at det ikkje blir fleire kanselleringar, men han lover samtidig at det ikkje vil bli kanselleringar som følgje av problem med flygarane sine vaktlister, uttalte ein talsperson i selskapet torsdag.

O'Leary har tidlegare innrømt at skandalen med alle kanselleringane vil ha store omdømme-konsekvensar for selskapet.

(©NPK)