Puertoricanarar får portforbod for å lette hjelpearbeidet

– Det vil gå fleire månader før vi er på fote igjen. For å kunne vurdere situasjonen og hjelpe tusenvis av ramma puertoricanarar er det avgjerande at vi klarer å bevare ro og orden, seier guvernør Ricky Rosselló.

Maria, som har kravd minst ni menneskeliv på andre karibiske øyar, er den kraftigaste orkanen som har ramma Puerto Rico med sine 3,5 millionar innbyggjarar sidan 1932.

Då orkanen feia inn over land ved hamnebyen Yabucoa, var den nedgradert til ein kategori fire-orkan, men var framleis ein svært kraftig orkan som herja øya med livsfarleg vind i mellom 12 og 24 timar.

Ordføraren gret

Mens titusenvis av bebuarar sat i tilfluktsrom i hovudstaden San Juan, braut ordførar Carmen Yulin Cruz saman i gråt då ho beskreiv dei enorme øydeleggingane ho hadde sett. Ho sa store delar av byen var under vatn.

I byen Catano på nordkysten er 80 prosent av husa i det fattige nabolaget Juana Matos øydelagde, opplyser borgarmeister Felix Delgado.

Straumlause

Maria vart nedgradert til ein kategori tre-orkan på si ferd over den fjellrike øya, men var likevel kraftig nok til å rive opp tre med rota og slå ned kommunikasjonsmaster.

Puerto Rico, som i fleire år har vore i djup økonomisk krise, er no heilt utan straumforsyning. Langvarig straumbrot og andre øydeleggingar kan slå beina ut under mange bedrifter som allereie slit.

Befolkning i sjokk

På Dominica, som Maria passerte måndag som ein kategori fem-orkan, er folk og styresmakter slått ut og i sjokk. Den fjellrike vesle øynasjonen er utan straum, utan rennande vatn og praktisk talt utan kommunikasjon, utan fasttelefon, mobiltelefon eller internett.

Kontakt var gjenoppretta onsdag etter at øya var heilt utan samband med omverda i mange timar etter at statsminister Roosevelt Skerrit desperat bad om hjelp til alt. Onsdag melde Skerrit over satellittelefon at det er enorme øydeleggingar, men at dei enno ikkje har oversikt.

Førebels er det klart at Maria har kosta minst to personar livet på Guadeloupe, i tillegg til minst sju på Dominica.

