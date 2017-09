Moon: Sør-Korea vil ikkje at Nord-Korea bryt saman

Moon gjer det vidare klart at Sør-Korea står klar til å hjelpe dersom Nord-Korea endrar kurs og sluttar med militære provokasjonar.

– Vi ønsker ikkje å sjå eit samanbrot i Nord-Korea. Vi vil ikkje søke gjenforeining gjennom assimilasjon eller kunstige verkemiddel, sa Moon til FNs hovudforsamling.

Vidare seier han at han vil ha ei stabil løysing på konflikten med landet som ikkje medfører risiko for sivilbefolkninga i nokon av landa.

– Situasjonen rundt atomvåpenproblemet med Nord-Korea må handterast med stødig hand, slik at ikkje spenningane aukar, eller uheldige militære samanstøytar finn stad, sa han, to dagar etter at USAs president Donald Trump trua med å «totalt utslette» Nord-Korea.

(©NPK)