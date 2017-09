EU-måling: Muslimar i Europa har tillit til demokratiet

Det viser ei undersøking frå EUs byrå for grunnleggjande rettar (FRA), som vart offentleggjort torsdag.

10.500 muslimske første- og andregenerasjonsinnvandrarar i 15 EU-land har deltatt i undersøkinga. Dei kjem både frå land i Afrika og Asia, og frå Tyrkia.

Deltakarane vart også spurde om det er greitt å bruke vald som reaksjon på religiøs og rasistisk trakassering. Over 85 prosent svarar at vald aldri kan rettferdiggjerast i slike saker. Undersøkinga viser at ikkje-muslimske innvandrarar har ein endå større aversjon mot vald.

– Resultata i vår undersøking gjer påstanden om at muslimar ikkje er integrerte i våre samfunn til skamme, seier FRAs direktør Michael O'Flaherty.

Han peikar samtidig på at muslimar som har opplevd diskriminering og hatkriminalitet, ifølgje studien føler seg mindre knytt til samfunnet.

Undersøkinga tyder også på at diskrimineringa mot muslimar aukar.

Nesten éin av fem seier at dei er blitt diskriminerte av utleigarar, arbeidsgjevarar eller offentlege tilsette dei siste fem åra som følgje av religion.

I ei tilsvarande undersøking i 2008 sa berre éin av ti av dei hadde opplevd dette.

– Vi risikerer å framandgjere individ og samfunna deira, og det kan potensielt få farlege konsekvensar, seier O'Flaherty.

Innvandrarar og flyktningar som har komne EU etter 2015 var ikkje med i undersøkinga, som vart gjennomført i fjor blant personar som har budd i EU-land i lengre tid.

(©NPK)