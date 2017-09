Stor fusjon i europeisk stålindustri

Dei to storkonserna opplyste onsdag at ein avtale truleg vil vere signert i byrjinga av 2018. Dei to selskapa kjem til å ha ein eigardel på 50 prosent kvar i det nye selskapet, og det skal styrast via eit holdingselskap i Nederland.

Det nye selskapet vil bli det nest største på det europeiske stålmarknaden etter ArcelorMittal.

Det vil ha i alt 48.000 tilsette på 34 ulike stader. Fagforbund har lenge frykta den store nedbemanninga som følgjer med fusjonen.

ThyssenKrupps leiing forklarar samanslåinga og effektiviseringsplanen med at stålindustrien i Europa har stått overfor «massive utfordringar» i årevis, noko som ifølgje selskapet blant anna kjem av strukturell overkapasitet og konstant høgt importpress.

