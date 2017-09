Solberg: Vi må redde havet 

I ein tale onsdag formiddag peika den norske statsministeren på at havet rommar enorme ressursar som er viktige for å møte behova til ei stadig veksande verdsbefolkning. Ho tar derfor kraftig til orde for å verne den blå delen av den blå planeten.

– Klimaendringar og misbruk av miljø og naturressursar som forureining og overfisking skaper enorme problem. Kvart år endar tolv millionar tonn plast i havet. Dette må stoppe, sa Solberg.

– Nesten kvar dag får eg brev frå barn i Noreg som er bekymra. Dei krev at eg gjer noko. Eg er derfor glad for at mange andre òg pressar på for å få hav og havsøppel høgare opp på agendaen, sa ho vidare.

Arrangementet, som Noreg står som arrangør for, har fått namnet "The oceans – a wealth of opportunities". I tillegg til Solberg var mellom anna presidenten i Chile, Michelle Bachelet, FNs miljøsjef Erik Solheim og Fiji-statsminister Frank Bainimarama til stades.

Under arrangementet vart det foreslått å peike ut ein eigen spesialutsending for hava, noko Solberg støttar fullt ut.

– Noreg ønskjer velkommen FN-avgjerda om å peike ut ein spesialutsending for hava. Vi er klare til å støtte arbeidet, mellom anna ved å støtte det økonomisk. Eg er sikker på at ein spesialutsending vil styrkje FN-arbeidet for å sikre ein berekraftig bruk av havområda i verda, seier Solberg til NTB.

(©NPK)