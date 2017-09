SOHR: USA-støtta styrkar har tatt tilbake 90 prosent av Raqqa frå IS

– Som følgje av tunge USA-leidde luftangrep frå koalisjonen mot IS, har IS trekt seg tilbake frå minst fem strategisk viktige nabolag dei siste 48 timane, seier Rami Abdelrahman, sjef for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Dette gir Syrian Democratic Forces (SDF) kontroll over 90 prosent av byen.

IS har trekt seg ut av nordlege delar av byen og har forlate fleire kornsiloar og kornmøller i området.

– IS oppheld seg no berre i sentrum av byen, seier Abdul Rahman.

Men å tvinge jihadistgruppa derifrå, trur han blir vanskelegare.

– Vanskane med å rykke vidare fram og tvinge IS heilt ut av desse nabolaga er sterkt knytt til minene som IS har lagt ut bak seg, seier Abdul Rahman vidare.

IS tok kontrollen over Raqqa tidleg i 2014 og gjorde byen til de facto syrisk hovudstad i sitt sjølverklærte kalifat. Byen vart raskt eit synonym for nokre av dei mest grufulle overgrepa til gruppa, inklusive offentlege halshoggingar.

Med luftstøtte frå den amerikanskleidde koalisjonen mot IS, har SDF brukt fleire månader på å omringe Raqqa før dei begynte å trenge inn i byen tidleg i juni.

Titusenvis av sivile har flykta frå kampane dei siste månadane, men det blir anslått at mellom 10.000 og 25.000 sivile framleis er innanfor bygrensene.

(©NPK)