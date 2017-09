Orkanen Maria nærmar seg St. Croix og Puerto Rico

I morgontimane var Maria nokre få kilometer frå St. Croix og heldt ein fart på 17 kilometer i timen. På veg mot St. Croix har Maria kosta minst éin person livet på Guadeloupe, etter å ha fullstendig rasert den vesle øynasjonen Dominica.

Onsdag morgon er Maria framleis ein kategori fem orkan, opplyser USAs nasjonale orkansenter (NHC). Den er dermed venta å vere det verste ekstremvêret som rammar den største av Dei amerikanske Jomfruøyane sidan 1989. Maria har ein vindfart på 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

I 1989 raserte orkanen Hugo om lag 90 prosent av bygningane på øya og tok minst to menneskeliv, noko som førte til ein periode med lovløyse og plyndring på St. Croix. Til slutt måtte dåverande president George Bush gi føderale styrkar ordre om å gjenopprette lov og orden.

Kenneth Mapp, guvernør på Dei amerikanske Jomfruøyane, ber folk vere på vakt.

– Du misser livet ditt når du begynner å tenkje på korleis du skal redde eit par skillingar ved å prøve å hindre noko i å bli øydelagt, brenne ned eller falle saman, seier han.

–Det einaste som betyr noko er sikkerheita til din familie, dine barn, og deg sjølv. Resten er ting – gløym dei, seier han vidare.

Etter å ha ramma St. Croix er det venta at Maria dundrar vidare mot Puerto Rico. NHC har åtvara om at Maria om mogleg er endå kraftigare enn Irma, som raserte ei rad små øyar i Karibia, nordkysten av Cuba og delar av Florida for i overkant av ei veke sidan.

