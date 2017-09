Orkanen Maria har treft land på Puerto Rico

Yabucoa ligg om lag 50 kilometer søraust for Puerto Ricos hovudstad San Juan. Der trefte orkanen land med ein fart på 16 kilometer i timen. Vindkasta målte opptil 70 meter per sekund, eller 250 kilometer i timen. Intensiteten var då noko svekt, og orkanen var blitt nedgradert frå kategori fem til fire.

Førebels ligg det ikkje føre meldingar om skadar, men styresmaktene hadde på førehand åtvara mot det dei fryktar kan vere det verste uvêret dette hundreåret.

Få timar tidlegare låg Maria like ved St. Croix, ein del av den tidlegare dansk-norske kolonien som i dag heiter Dei amerikanske Jomfruøyane. Då var Maria framleis ein kategori fem-orkan med ein fart på 17 kilometer i timen og vindkast på opptil 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

På veg mot St. Croix har Maria kosta minst éin person livet på Guadeloupe, etter å ha fullstendig rasert den vesle øynasjonen Dominica.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) har åtvara om at Maria om mogleg er endå kraftigare enn Irma, som raserte ei rad små øyar i Karibia, nordkysten av Cuba og delar av Florida for litt over ei veke sidan.

